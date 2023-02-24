Володимир Зеленський знайшов у китайському «мирному плані» думки, з якими не погоджується, але побачив і спільні інтереси

У «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії. Про це сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції, присвяченій роковинам повномасштабної війни Росії проти України.

«Мені здається, що це був не мирний план Китаю – це була не резолюція і не декларація, це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки щодо цього. Китай почав говорити про Україну – я вважаю, що це дуже непогано», – сказав Зеленський.

Однак він наголосив, що «слова словами», але питання в кроках – важливо, до чого ці кроки призведуть і яким буде результат для України.

«Я вважаю, що там (у "мирному плані". – ред.) є повага до територіальної цілісності. Там не сказано, якої країни, але порушено територіальну цілісність нашої держави», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що також у цьому «мирному плані» є згадка про ядерну безпеку, що теж дуже важливо і збігається з інтересами світу та України.

«Якісь пункти є, які мені зрозумілі. Є думки, з якими я не погоджуюсь. І весь світ, мені здається, не погоджується. Але це вже щось», – сказав Зеленський.

Президент вважає, що оскільки думки Китаю та України щодо деяких пунктів збігаються, то можна було б співпрацювати з Пекіном у цих питаннях: «Чому ні? Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних».

Крім того, Зеленський заявив, що планує зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

«Я планую зустрітися із Сі Цзіньпіном. Вважаю, це піде на користь нашим державам та безпеці у світі», – заявив президент.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 лютого Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирні» пропозиції щодо врегулювання війни Росії проти України з 12 пунктів. В цих пропозиціях Китай пропонує світу не тиснути на Росію санкціями, а навпаки співпрацювати з нею, щоб бойові дії не вийшли за рамки України. Також Китай закликає Київ і Москву сісти за стіл переговорів. Водночас Китай називає війну в Україні «конфліктом».

Китайська влада неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що Росію на війну «спровокували» НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу, однак одночасно заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони «за мир у всьому світі».

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Китай може зупинитися на першому пункті свого «мирного плану» щодо врегулювання війни РФ проти України, де йдеться про повагу до суверенітету.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що заклик Китаю до мирних переговорів між Україною та Росією «не викликає особливої довіри».