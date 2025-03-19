На Волині 8 підприємців змагалися за приміщення котельні площу 383,7 м2

У середу, 19 березня, відбувся аукціон з продажу приміщення котельні в Камені-Каширському. Переможною у третьому раунді стала ставка приватного підприємства «Домус-Луцьк», яке запропонувало за об’єкт 2,5 млн грн, що у 109 разів перевищило початкову ціну.

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило котельню на приватизацію 23 лютого 2025 року. Стартова ціна лоту становила 22 765 грн. В описі об’єкту вказали, що він розташований на вулиці Ковельській та має загальну площу 383,7 м2. Переможець отримає двоповерхову будівлю, яка була збудована у 1981 році.

Онлайн-аукціон відбувся 19 березня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли восьмеро учасників. Переможною стала ставка приватного підприємства «Домус-Луцьк», яке запропонувало за об’єкт 2 501 000 грн. Це у 109 разів перевищило початкову ціну. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми підприємство також має сплатити ПДВ – 500 тис. грн.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, приватне підприємство «Домус-Луцьк» зареєстроване у 2007 році в Луцьку й спеціалізується в оптовій торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Керує бізнесом Юрій Власюк.