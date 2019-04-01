Незалежно від того, хто виграє у другому турі президентських перегонів, ми всі програли. Ми, як суспільство і як держава, стали слабшими.

По-перше через штучно нав'язану внутрішню ненависть і нетерпимість між собою. Ті самі люди, хто п'ять років тому були готові підставити плече один одному, сьогодні один одного шельмують. Люди, яким довіряли чомусь стають «бидлом» лише за право мати власну думку. Навіть для ворога знаходяться делікатніші слова, ніж для своїх «інакодумців». На жаль, ця ненависть і нетерпимість найбільшою мірою породжена гаслом нинішнього Президента: «або ти за мене, або ти – ворог».

По-друге, через підважену довіру до усіх державних інституцій. У 2014 на виборах і президентських, і парламентських ми голосували «за». Ми віддали енергію Революції гідності і опору Росії владі, яка мала нас захистити від Росії, від корупції і від бідності. Але для влади Росія не була загрозою, влада брехала і крала в людей. Брехали і крали Президент, переважна більшість депутатів, Прем'єр, міністри, Генеральний прокурор. Тому сьогодні люди, а не бидло, голосують не «за», а «проти». Замість відомої брехні, вони обирають невідомість.

По третє, через знецінення загрози з боку Росії. «Або Порошенко або Путін, «не критикуйте президента, бо Путін нападе», «не заважайте красти, бо за крадені гроші ми воюємо з Росією». Такі твердження перетворили Росію із реальної зовнішньої загрози на внутрішньополітичне лякало.

Якщо Президентом України стане Володимир Зеленський, будемо переживати загострення нетерпіння, олігархічні війни, ймовірне обмеження президентської влади і перезавантаження. Якщо Президентом залишиться Петро Порошенко, нам доведеться пройти через чергову диктатуру, чергове просвітлення, чергове вигнання, ймовірне обмеження президентської влади і перезавантаження.

В обох випадках Росія отримує фору.

І в обох випадках нам від початку доведеться будувати довіру між собою, довіру до держави і усвідомлення реальних загроз.

Тому раджу кожному припинити ненавидіти, почати довіряти і усвідомлювати вже сьогодні, бо президенти зміняться, а нам з вами тут жити.

Джерело