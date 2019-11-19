Вадим Пристайко заявив про готовність України до компромісів на нормандській зустрічі

Раніше Вадим Пристайко допускав вихід України з мінських домовленостей

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна готова до «розумного компромісу» на прийдешньому паризькому саміті Нормандської четвірки. Про це він заявив на брифінгу з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом у вівторок, 19 листопада, пише УНІАН.

«Ми сподіваємося, що на цій зустрічі ми досягнемо реального прогресу, якого ми очікували з 2016 року, коли була остання зустріч у нормандському форматі», - сказав він.

Зокрема, його запитали, чи повинна зустріч лідерів країн «нормандського формату» відбуватися лише тоді, коли Росія виведе свої війська з Донбасу.

«Ми очікуємо від зустрічі «нормандської четвірки» саме в Парижі, куди нас запросив президент Макрон, всі чотири країни - ми сподіваємося, що на цій зустрічі ми досягнемо реального прогресу, якого ми очікували щонайменше з 2016 року, коли була остання зустріч у «нормандському форматі», - заявив Пристайко.

При цьому, за його словами, кожна пропущена можливість зустрічі у «нормандському форматі» сприймалась в Україні «дуже боляче і дуже емоційно».

«Ми їдемо на нормандську зустріч з відкритими ідеями. Ми готові сприйняти розумний компроміс і привезти додому прогрес, якого так давно прагнемо», - додав Пристайко.

Нагадаємо, що востаннє лідери четвірки зустрічалися ще восени 2016 року в Берліні. Новий президент України Володимир Зеленський після вступу на посаду вирішив, що повинен зустрітися з Володимиром Путіним заради мирного врегулювання на Донбасі. Зеленський і лідери Франції і Німеччини готові були провести саміт Нормандської четвірки 17 вересня в Парижі, але Росія через «технічні причини» не змогла взяти участь у цій зустрічі.

Після довгих переговорів сторони домовилися про зустріч 9 грудня. За словами Зеленського, він порушить на саміті питання конкретних термінів деокупації Донбасу й обміну полоненими. Одним із питань порядку денного саміті стане проведення місцевих виборів на окупованій території.

Як інформував ZAXID.NET, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ допускає можливість виходу України з мінських домовленостей у разі, якщо найближча зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції й Росії – не дасть результатів.