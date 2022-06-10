«ПриватБанк» анонсував проведення планових регламентних робіт «Приват24». Про це повідомляє прес-служба банку.

Вони почнуться 12 червня вночі й триватимуть до 5:00. В цей час додаток та веб-версія «Приват24» будуть недоступні.

«Для безпечної та якісної роботи сервісів, ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у "Приват24" у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції», – йдеться в повідомленні.

Також у банку пояснили, що 10 червня у роботі мобільного банкінгу стався збій. У деяких користувачів виникли проблеми при здійсненні платежів. Ситуативна проблема у деяких клієнтів виникла через пікове навантаження платежів.

Представники банку уточнили, що планові регламентні роботи «необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів».