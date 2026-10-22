Бізнесу дозволили будувати підземні обʼєкти для українського ВПК

Кабінет міністрів України дозволив приватному бізнесу будувати підземні заводи для потреб оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив у четвер, 22 жовтня, премʼєр-міністр Сергій Корецький.

За словами Корецького, рішення дозволить будувати приватним підприємствам підземні обʼєкти та в майбутньому здавати в оренду чи продавати їх виробникам озброєння.

«Це спростить і збільшить кількість необхідних площ, особливо на фоні інтенсифікації російських ударів», – пояснив Корецький.

Крім того, Кабмін спростив правила імпорту компонентів для виробництва зброї. Комплектуючі, які оплачують міжнародні партнери, тепер можна завозити в Україну без податку на додану вартість та ввізного мита.

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Сергій Корецький також повідомив, що для бізнесу скоротили та спростили процедуру митного оформлення та огляду товарів. Прискорення процедури відбуватиметься завдяки системі «Єдине вікно».

Нагадаємо, 6 жовтня в Україні відкрив підприємство виробник дронів з Литви Unmanned Defense Systems. Компанія виготовляє розвідувальні, ударні та багатоцільові дрони та планує розвивати свою екосистему на території України.