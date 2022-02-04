Mercedes-Benz G-Класу буде й далі доступним для українців

Повідомлення у медіа про зупинку виробником прийому замовлень на культовий Mercedes-Benz G-Класу стало неприємним сюрпризом для відносно невеликого, однак стабільного кола українських шанувальників «Гелендвагена». Щоб прояснити ситуацію, сайт продажу авто auto.ria.com звернувся за коментарем до українського імпортера автомобілів Mercedes-Benz.

Насамперед слід зазначити, що після зміни покоління у 2018 році попит на «Кубик» буквально вибухнув: якщо за 41 рік з моменту старту виробництва G-Класу (W460) було продано 400 тисяч таких позашляховиків, то протягом одного лише 2021-го дилери компанії передали новим власникам понад 41 тисячу машин цієї моделі!

Не дивно, що завод Magna Steyr в австрійському Граці, де виробляють «Гелендвагени», призупинив прийом подальших замовлень: вже законтраковані угоди забезпечили конвеєр роботою до кінця 2024-го.

Тим часом позашляховики, замовлені українськими дилерами, вже передані у виробництво, і прийом заявок триває. У 2022 році імпортер навіть підвищив гарантовану квоту і планує продати більше нових «Геліків», ніж у 2021-му (нагадаємо, йдеться про 273 автомобілі G-Класу, продані торік). При цьому в компанії відзначили, що терміни поставок автомобілів G-Класу «зсуваються» нечасто.

До речі, цього року на українському ринку з'явиться кілька не менш цікавих новинок від Mercedes-Benz, серед яких буде ціла низка електричних седанів та кросоверів. Також очікується український дебют нового покоління комерційного «бусика» Citan, пасажирського мінівена Т-Класу та преміального електричного EQV.