Mercedes-Benz 300SL

На автомобільному аукціоні RM Sotheby's, який відбувся в Аризоні, рідкісний екземпляр Mercedes-Benz 300SL 1955 з алюмінієвим кузовом був проданий за рекордну суму. «Крило чайки» оцінили в $6 825 000.

Mercedes-Benz 300SL першого покоління безперечно є одним із найкрасивіших автомобілів у світовій історії. Не дивно, що його вартість зростає з кожним роком, тим більше що таких автомобілів було виготовлено 1400 екземплярів – 1371 зі сталевим кузовом і лише 29 – з алюмінієвим.

Mercedes-Benz 300SL першого покоління безперечно є одним із найкрасивіших автомобілів у світовій історії

Представлений на торгах екземпляр був 13-м із 24 алюмінієвих 300SL, зібраних компанією у 1955 році. Ще 5 аналогічних машин було виготовлено у 1956 році. Автомобіль із шасі під номером 5500332 був замовлений офіційним дилером Mercedes-Benz із Касабланки Джозефом Ф. Векерле.

Представлений на торгах екземпляр був 13-м із 24 алюмінієвих 300SL, зібраних компанією у 1955 році

Відповідно до документів, автомобіль виготовили 27 травня 1955 року, а через два тижні його доставили Векерле. 300SL мав сріблясто-сірий колір кузова та комбіноване оздоблення салону із синього вінілу та габардину. До списку опцій входив швидкісний задній міст із передаточним числом 3.42, спідометр розмічений до 270 км/год та радіоприймач Becker.

300SL мав сріблясто-сірий колір кузова та комбіноване оздоблення салону з синього вінілу та габардину. У комплекті – невелика валіза для подорожей

Завдяки легкому кузову з алюмінію, а також використанню плексигласу у всіх вікнах, крім лобового, масу машини вдалося знизити на 95 кг порівняно зі стандартною моделлю зі сталі, що важила 1295 кг.