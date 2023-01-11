Ірина Сандуляк керувала львівською філією Національної суспільної телерадіокомпанії – «UA: Львів» три роки

Відома львівська журналістка Ірина Сандуляк звільнилася з посади продюсерки львівської філії Національної суспільної телерадіокомпанії – «UA: Львів». На цій посаді вона пропрацювала три роки.

«Завершився останній робочий день яко продюсерки «СуспільнеЛьвів». Звітів про творчі досягнення не буде – кому треба, все знає. Про творчі плани – завтра новий робочий день», – написала Ірина Сандуляк у середу, 11 січня у Facebook.

Ірина Сандуляк розповіла ZAXID.NET, що у зв’язку із реорганізацією на «Суспільному» такі посади як керівники філій ліквідовуються. «У більшості ці посади ліквідовані. Я мала звільнятися в лютому, але так склалися обставини, що я вирішила звільнитися раніше», – пояснила Ірина Сандуляк.

Вона розповіла, що надалі залишається в структурі «Суспільного», а саме працюватиме у центральній редакції «Українського радіо». На якій посаді, журналістка наразі не розголошує.

Ірина Сандуляк керувала львівською філією Національної суспільної телерадіокомпанії – «UA: Львів» з січня 2020 року. Починала працювати на «Суспільному» як продюсерка львівського радіо.

Раніше працювала керівницею служби інформації радіо «Львівська хвиля», «Головних новин Львова» на ТРК «Люкс» та власною кореспонденткою телеканалу «К1». Згодом працювала шеф-редакторкою і програмною директоркою телеканалу новин «24», радіо «FM Галичина» та телеканалу ZIK, також співпрацювала із телеканалом Current Time «Радіо Свобода».

Нагадаємо, восени минулого року наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України схвалила нову структуру «Суспільного», яка передбачає реорганізацію структурних підрозділів.