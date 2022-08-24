Наприкінці серпня у Львові відкриється Lviv Media Hub від Львівського медіафоруму. Особливістю простору буде регулярний нетворкінг для українських і закордонних медійників та креативних індустрій. Про це ZAXID.NET повідомили в організації.

Восени хаб запрацює у тестовому режимі. Локацію Львівський медіафорум поки не розголошує з міркувань безпеки, але це буде одна з ревіталізованих постіндустріальних територій Львова. Завдяки такому розташуванню резиденти хабу зможуть поєднувати роботу з відпочинком у кав’ярні, тренуванням у спортклубі та культурними подіями.

Місією хабу є підтримка й розвиток професійної спільноти та подальша інтеграція українських медійників у світове ком’юніті. «Спільнота, міцніша за стіни», – так окреслюють місію засновники Lviv Media Hub.

Крім того, простір вирішує цілком практичні завдання: він може бути тимчасовим офісом для журналістів та журналісток у відрядженні або альтернативою коворкінгу для фрілансера чи фрілансерки.

Зараз передбачено три формати роботи Lviv Media Hub: це бронювання робочого місця, як у коворкінгу; оренда переговорної кімнати для всієї команди; майданчик для воркшопів, зустрічей з інвесторами або читачами, освітніх лекцій та інших редакційних подій. Простір оснащений проєктором, екраном та аудіосистемою для подій та презентацій. Тут є зона відпочинку з кавою, чаєм та солодощами. Подбали й про захист: будівлю Lviv Media Hub визнала безпечною ДСНС, а на час повітряної тривоги є 3 укриття у 5-хвилинному доступі.

Lviv Media Hub. Фото Львівського медіафоруму

Хто може працювати у Lviv Media Hub:

українські та іноземні медійники / медійниці, які створюють контент: журналісти / журналістки, редактори / редакторки, фотографи / фотографки тощо;

редакції, що потребують місця для командної роботи й навчання;

українські та закордонні медіафахівці / медіафахівчині, що потребують нетворкінгу;

фрілансери / фрілансерки, що працюють на українські та міжнародні медіа;

працівники медійних організацій та медіаексперти;

донори та партнери, які проводять події для медійників / медійниць.

«Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато редакцій втратили фізичне місце роботи, а також вимушено покинули домівки. Ми отримували багато запитів від колег і робили все, що від нас залежало, але потребували системного рішення. Тому з’явилась ідея відкриття хабу – місця, де журналісти отримують умови для комфортної роботи та нетворкінгу. Lviv Media Hub дає можливість команді медіа знову працювати пліч-о-пліч, а крім того – заощаджувати на оренді офісу чи коворкінгу», – говорить голова Львівського медіафоруму Ольга Мирович.

Як стати гостем / гостею?

Щоб стати резидентом / резиденткою або гостем / гостею хабу, потрібно буде залишити заявку й підтвердити її не пізніше, ніж за добу до візиту. Під час наступних візитів достатньо буде забронювати місце через календар або месенджер.

Одночасно в хабі зможуть працювати до 35-45 людей. Час перебування у просторі протягом доби — необмежений. Фіксованої оплати немає: гості вільні робити донейти, які Львівський медіафорум спрямує на допомогу українським редакціям.

Lviv Media Hub створений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), International Media Support (IMS), Міністерства Закордонних Справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) та n-ost.