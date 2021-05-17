Для промоції проекту час від часу до Нижанкович із Перемишля періодично їздять дрезини польської залізниці

Проект із відновлення залізничного сполучення на кордоні України та Польщі отримав ґрант від Міжнародного фонду «Відродження» на розробку дорожньої карти реалізації проекту. Йдеться про напрямок Загуж – Хирів із продовженням колії до Нижанковичів та Перемишля.

Ґрант отримав ГО «Західноукраїнський ресурсний центр». Його керівник Дмитро Якимець уточнив ZAXID.NET, що сума ґранту становить 300 тис. грн, а розробити дорожню карту мають за півроку.

Як повідомив ZAXID.NET повідомив член правління ГО «Лінія 102.ua», що залучена до експертної групи з розробки дорожньої карти, Віктор Гальчинський, карта дасть змогу в подальшому шукати фінансування на цей проект. Крім ГО «Лінія 102.ua», до експертної групи залучили Львівську філію Дніпровського національного університету залізничного транспорту, Офісу підтримки реформ, Добромильську та Хирівську ОТГ, прикордонну та митну служби та «Укрзалізницю».

Водночас польська влада ще у 2018 році заявила, що готова виділити 45 млн злотих на відновлення 12-кілометрового маршруту Перемишль – держкордон у напрямку Нижанковичів. Замовником перевезень буде Підкарпатське воєводство, на маршруті курсуватиме два поїзди щодня. Однак Польща інвестуватиме ці кошти лише після того, як Україна дасть підтвердження про приєднання до проекту.

«Відновлення залізничного міжнародного руху саме цією лінією дозволить замкнути так зване Бещадське кільце, за допомогою якого польська залізниця буде об’єднана від Перемишля на півночі до Устрик Дольних на півдні з нижніми, так званими, прикарпатськими поселеннями найкоротшим шляхом. Це сприятиме розвитку туризму у даних регіонах. Крім того, це збільшить транспортну транзитну спроможність з боку України, де з'явиться можливість європейською колією зустрічати польських туристів тут у Хирові, Добромилі, Нижанковичах, а також продовжити маршрут далі до Самбора і Дрогобича, та подальшого сполучення з українськими курортами у Трускавці, Моршині тощо», – розповів Дмитро Якимець.

Зазначимо, що цього року Польща почне будувати новий автомобільний пункт пропуску Нижанковичі – Мальховіце. У тому ж місці залізнична колія перетинає кордон і входить на територію України. Колія проходить через Нижанковичі, Нове Місто, Добромиль, Хирів, Смільницю і знову повертається на територію Польщі.

Нагадаємо, польські та українські активісти вже кілька років відновлення залізничного сполучення на польсько-українському прикордонні. Зокрема 28 грудня 2016 року із Перемишля до селища Нижанковичі у Львівській області по відновленій європейській колії вперше за 22 роки прибула дизельна дрезина. Колію протяжністю 35 км на території Польщі розчистили волонтери під час акції «I Biesczadska Siekierezada Kolejowa». Коли кущі викорчували, то з’ясувалось, що колія перебуває у задовільному стані і нею можуть їздити невеликі поїзди і з швидкістю 30 км/год.