Від правильного вибору освітньої спеціальності залежить майбутнє дитини

Невизначеність старшокласників, вплив батьків, зміна запитів на ринку праці призводять до того, що випускники школи часто не знають, ким хочуть стати у майбутньому. Сайт ОsvіtаNоvа зібрав перелік платформ, де підлітки можуть зорієнтуватися у переліку професій та обрати найцікавішу для себе.

«Бум ШІ може призвести до того, що до 2030 року близько 12 мільйонам європейців доведеться змінити професію (McKinsey&Company). Водночас в світі з’явиться мінімум 186 нових професій, а багато зникне», – пише освітній сайт.

Щоб дізнатися про специфіку різних професій, переваги та недоліки кожної з них і зробити усвідомлений вибір, стануть у нагоді профорієнтаційні програми.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Корисні платформи, які допоможуть визначитися з професією

EU4Skills – на сайті зібрані матеріали з профорієнтації для підлітків, батьків та вчителів, корисні статті про тренди ринку та професії, а також посібники про різні спціальності.

Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри Державної служби зайнятості України надає можливість безкоштовно пройти тестування та отримати послуги з профорієнтації.

Proforientator – у розділі «Професії» розміщено майже 1000 матеріалів з описами спеціальностей і спеціалізацій, а в розділі «Тести» – профорієнтаційні тести та посилання на сайти, на яких можна їх пройти в онлайн-режимі.

Англомовний Youtube державного порталу США з профорієнтації, де у кожному короткому ролику описують різні професії (для тих, хто погано розуміє англійську, можна увімкнути субтитри і вибрати автоматичний переклад на українську).

Британський банк ресурсів з профорієнтації – на ньому можна знайти відео з описом професій, короткі завдання як для індивідуального використання, так і для уроків у групі.