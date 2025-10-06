Прогрес Костюк і Ястремської, обвал Стародубцевої: зміни у рейтингу WTA
Три українки перебувають у топ-50 світового рейтингу
Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 6 жовтня, оновила рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками турніру в китайському Пекіні. Позиція першої ракетки України Еліни Світоліної залишилася незмінною попри те, що 31-річна спортсменка достроково завершила сезон після Кубка Біллі Джин Кінг.
Марта Костюк, яка дійшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні, піднялася на дві позиції у світовому рейтингу і тепер перебуває на 26-му місці. Даяна Ястремська зберегла свою позицію в рейтингу й посідає 31-шу сходинку.
Серйозного падіння зазнала Юлія Стародубцева. Після поразки в першому раунді в Пекіні наша землячка втратила 45 позицій і вибула з топ-100. Наразі вона розташувалась на 131-й сходинці. Найбільше ж спрогресувала 18-річна Адріана Ткаченко, яка піднялася на 944-те місце (+219).
У топ-10 WTA відбулося дві зміни: Джессіка Пегула обігнала Медісон Кіз і посідає шосте місце, а Єлєна Рибакіна посунула Цінь Вень Чжен на десяту сходинку.
Світовий рейтинг WTA (станом на 6 жовтня):
- 1. Аріна Сабалєнка (Білорусь) – 11010 очок
- 2. Іга Швьонтек (Польща) – 8553
- 3. Коко Гофф (США) – 7263
- 4. Аманда Анісімова (США) – 5989
- 5. Мірра Андрєєва (Росія) – 4698
- 6. Джессіка Пегула (США) – 4653 (+1 позиція)
- 7. Медісон Кіз (США) – 4459 (-1)
- 8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4156
- 9. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3898 (+1)
- 10. Цінь Вень Чжен (Китай) – 3678 (-1)
- ...
- 13. Еліна Світоліна (Україна) – 2606
- 26. Марта Костюк (Україна) – 1769 (+2)
- 31. Даяна Ястремська (Україна) – 1559
- 131. Юлія Стародубцева (Україна) – 605 (-45)
- 139. Олександра Олійникова (Україна) – 548 (-3)
- 159. Ангеліна Калініна (Україна) – 462 (-4)
- 175. Дар’я Снігур (Україна) – 417 (+9)
- 263. Анастасія Соболєва (Україна) – 268 (-4)
- 319. Валерія Страхова (Україна) – 205 (-15)
- 386. Леся Цуренко (Україна) – 145 (-16)
- 420. Катаріна Завацька (Україна) – 129 (-11)
- 490. Вероніка Подрез (Україна) – 105 (-13)
- 510. Єлизавета Котляр (Україна) – 98 (+15)
- 635. Анастасія Лопата (Україна) – 65 (-39)
- 653. Катерина Лазаренко (Україна) – 62 (-3)
- 672. Дарія Єсипчук (Україна) – 58 (+23)
- 712. Надія Колб (Україна) – 50 (+28)
- 755. Аніта Сагдієва (Україна) – 45 (+18)
- 944. Адріана Ткаченко (Україна) – 23 (+219)
- 950. Анастасія Фірман (Україна) – 23 (+10)