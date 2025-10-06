Марта Костюк найдовше протрималась на тисячнику в Пекіні

Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 6 жовтня, оновила рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками турніру в китайському Пекіні. Позиція першої ракетки України Еліни Світоліної залишилася незмінною попри те, що 31-річна спортсменка достроково завершила сезон після Кубка Біллі Джин Кінг.

Марта Костюк, яка дійшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні, піднялася на дві позиції у світовому рейтингу і тепер перебуває на 26-му місці. Даяна Ястремська зберегла свою позицію в рейтингу й посідає 31-шу сходинку.

Серйозного падіння зазнала Юлія Стародубцева. Після поразки в першому раунді в Пекіні наша землячка втратила 45 позицій і вибула з топ-100. Наразі вона розташувалась на 131-й сходинці. Найбільше ж спрогресувала 18-річна Адріана Ткаченко, яка піднялася на 944-те місце (+219).

У топ-10 WTA відбулося дві зміни: Джессіка Пегула обігнала Медісон Кіз і посідає шосте місце, а Єлєна Рибакіна посунула Цінь Вень Чжен на десяту сходинку.

Світовий рейтинг WTA (станом на 6 жовтня):