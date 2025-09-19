Людмила Кіченок та Марта Костюк у півфінальному матчі Кубка Біллі Джин Кінг

Українські тенісистки Марта Костюк та Людмила Кіченок зазнали поразки від італійок Жасмін Паоліні та Сари Еррані в півфінальному матчі Кубка Біллі Джин Кінг-2025 у китайському Шеньчжені 19 вересня. Про це пише «Суспільне.Спорт».

Жіноча збірна України з тенісу вперше вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг. У дебютному чвертьфіналі українки зійшлися з четвертою сіяною Іспанією та здобули дострокову перемогу після двох одиночних матчів.

У півфіналі турніру Україна зустрілась з чинною чемпіонкою – Італією. У першому матчі Марта Костюк здобула перемогу над Елізабеттою Коччаретто у двох сетах. Однак у другій грі перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася Жасмін Паоліні у трьох сетах. Через це протистояння перейшло в третій матч, де українки Марта Костюк і Людмила Кіченок протистояли італійкам Жасмін Паоліні та Сарі Еррані, які посідають п’яте місце у світовому парному рейтингу.

Вирішальний матч Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Італією тривав 1:21 години. За цей час українки здобули 47% очок на подачі та 40% на прийомі. А також припустилися двох подвійних помилок.

Марта Костюк / Людмила Кіченок (Україна) – Жасмін Паоліні / Сара Еррані (Італія) – 1:2 (2:6, 3:6)

Таким чином рахунок після трьох матчів став 1:2 на користь збірної Італії.

Нагадаємо, у другому півфіналі в суботу, 20 вересня, зустрінуться збірні США та Великої Британії. Фінал турніру відбудеться в неділю, 21 вересня.