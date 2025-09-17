Лідерка збірної Еліна Світоліна здобула вирішальну перемогу над Паулою Бадосою

Жіноча збірна України з тенісу достроково забезпечила собі місце у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2025. У чвертьфіналі українки здобули дві перемоги над Іспанією.

Як повідомляє Суспільне Спорт, спершу Марта Костюк у дебютному матчі фінальної частини турніру обіграла Джессіку Бузас-Манейро (7:6, 6:2), вивівши команду вперед. У свою чергу Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над Паулою Бадосою – 5:7, 6:2, 7:5. Ця перемога зробила рахунок у протистоянні 2:0 на користь України й гарантувала команді вихід у півфінал, тому парна гра за участю Людмили та Надії Кіченок не відбудеться.

У півфіналі українки зустрінуться з чинними чемпіонками турніру італійками, які напередодні обіграли господарок змагань китаянок також з рахунком 2:0. Марта Костюк зіграє з Лючією Бронзетті, Еліна Світоліна - з Жасмін Паоліні, а сестри Кіченок - з Сарою Еррані і Жасмін Паоліні. Нагадаємо, що збірна України вперше бере участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. На груповому етапі вони здолали збірні Швейцарії та Польщі.