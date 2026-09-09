Іноді пропуски занять є вимушеними через війну

Пропуски уроків у школах та коледжах України більш поширені, ніж в інших країнах. Такі висновки з дослідження PISA, яке провели у 2025 році й оприлюднили 9 вересня, пише «Освіта.ua».

Якщо серед інших країн, учні яких брали участь у дослідженні, середній показник прогулів занять становить 34%, то в Україні це 73%. Саме така кількість учнів повідомила про пропуски навчальних занять або запізнення протягом двох тижнів перед тестуванням.

Проте у звіті про результати PISA–2025 наголошують, що пропуски занять учнями в Україні не можна розцінювати лише як низьку навчальну мотивацію.

«Ці дані потрібно тлумачити з урахуванням обставин війни – повітряних тривог, вимушених переміщень і змішаного формату навчання», – переконані автори звіту.

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Попри показники відвідування, більшість українських учнів називають цінними здобуті знання й навички у школі, які їм стануть у пригоді в майбутній професії. Так вважають 62% українських учнів.

Нагадаємо, за підсумками дослідження PISA-2025, майже половина 15-річних українських підлітків не досягають базового рівня з математики й читання. Найкращі показники у них з природничих наук.