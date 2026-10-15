Гараж, на місці якого планували звести багатоповерхівку

Приватна фірма має повернути 7,5 соток землі на вул. Погулянка біля однойменного лісопарку громаді Львова, повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

Як з’ясував ZAXID.NET, ідеться про рішення Господарського суду Львівської області від 23 вересня про розірвання договору оренди на землю між Львівською міськрадою та ТОВ «Вілла Погулянка». Ділянка розташована на вул. Погулянка, 43 і була призначена під забудову. Позов про розірвання договору подала Галицька окружна прокуратура Львова.

У прокуратурі кажуть, що місто незаконно передало ділянку в історичній частині в оренду на 10 років комерційному підприємству.

«Підставою для передачі ділянки без обов'язкових конкурсних торгів стала наявність на ній гаража та сараю, що належали товариству. Проте площа наданої землі майже у 23 рази перевищувала площу цієї нерухомості та фактично була вільна від забудови», – пояснюють в прокуратурі.

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Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – це три будинки комфорт-класу, які дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Землю надали для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Фірма уклала з мешканцями сусіднього будинку договір про спільну діяльність, що передбачав зведення багатоповерхівки поруч із пам’яткою архітектури місцевого значення та подальший розподіл квартир.

Суд повністю задоволив позовні вимоги прокуратури про розірвання договору оренди та повернення ділянки у власність громади. Коли рішення набуде чинності, прокуратура вживатиме заходів для його реального виконання.

Що відомо про забудовника

ТОВ «Вілла Погулянка» зареєстроване у Львові в листопаді 2018 року. Його керівником зараз є 37-річний Юрій Авдейчик, якому також належить 70,9% статутного капіталу фірми (загальний статутний капітал – 220 тис. грн). Також йому належать 75% ТОВ «Львівський вал» і 40% ТОВ «Солодка історія». Перше зводить багатоповерхівку на вул. Ярославенка, 23 і 23а біля парку «Залізна вода», а друга займається операціями з нерухомістю.

Ще майже 30% статутного капіталу ТОВ «Вілла Погулянка» поділені між Нінель Пушкар, Тарасом Каблаком і Юрієм Індучним. Останній зареєстрований в сусідньому з ділянкою житловим будинком на вул. Погулянка, 43.

ТОВ «Вілла магнолія» намагалась оформити оренду на землю біля лісопарку «Погулянка» ще в 2021 році, проте тоді міський голова Андрій Садовий наклав вето на відповідну ухвалу. ЛМР дозволила орендувати ділянку ТОВ «Вілла Погулянка» лише в березні 2024 року. У 2025 році прокуратура вже оскаржувала це рішення ЛМР, проте програла в суді.

Юрій Авдейчик в 2015 році балотувався до Львівської міськради від «Блоку Петра Порошенка», проте не пройшов. Також, за даними аналітичної платформи YouControl, він був головою Львівської обласної організації політичної партії «Українська стратегія Гройсмана».