Західний апеляційний господарський суд залишив ділянку на проспекті Свободи в оренді ТзОВ «Фрідом Авеню». Прокуратура намагалась скасувати право власності на ділянку, оскільки вона розташована в історичному ареалі й не може бути надана в оренду під комерцію.

Йдеться про земельну ділянку площе. 0,063 га на просп. Свободи, 21 у Львові. У 2019 році Львівська міська рада вилучила цю ділянку з користування ТОВ «Ріал Естейт Україна» та передала ТзОВ «Фрідом Авеню» в оренду на 5 років для обслуговування нежитлового будинку. Однак прокуратура вважає цю ухвалу незаконною, оскільки будинок на просп. Свободи, 21 є пам’яткою архітектури місцевого значення, а ділянка належить до земель житлової і громадської забудови, то використовувати її для прибуткової діяльності незаконно. Прокуратура звернулась в суд з проханням скасувати право оренди землі за ТзОВ «Фрідом Авеню» та скасувати реєстрацію права комунальної власності за ЛМР.

У суді представники ТзОВ «Фрідом Авеню» пояснили, що у 2019 році купили нежитловий будинок на просп. Свободи, 21 загальною площею 957,9 м2 у ТОВ «Ріал Естейт Україна». Того ж року компанія уклала з управління охорони історичного середовища охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини. Крім цього, компанія зауважила, що міська рада передала цей будинок під комерцію ще у 2013 році й тоді на сесії ЛМР був присутній прокурор, який упродовж наступних трьох років міг оскаржити виділення землі, однак зробив це лише у 2021 році.

У липні 2023 року Господарський суд відмовив прокуратурі в задоволені позову і залишив ділянку в оренді ТзОВ «Фрідом Авеню», однак прокуратура вирішила оскаржити це рішення в апеляції. У жовтні 2024 року Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції, однак його ще можна оскаржити в касації.

Додамо, що у 2022 році ТзОВ «Фрідом Авеню» проводив реконструкцію буділві на просп. Свободи, 21, унаслідок чого обвалися сусідній будинок №23. Тоді обвал зруйнував три квартири, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Відбудову пошкодженого будинку взяла на себе компанія «Фрідом Авеню».

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Фрідом Авеню» зареєстроване у 2018 році. Директором компанії вказаний Олег Криворучко, а власниками – громадянин Ізраїлю Алон Гольштейн та австрієць Максиміліан Дежако. Вони є співвласниками низки будівельних компаній, серед яких компанії з орбіти Avalon.