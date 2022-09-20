Подільська окружна прокуратура Києва у межах розслідування кримінального провадження передала на користь Збройних сил України 500 млн грн, які належали одному з фермерів Луганщини, повідомила у вівторок, 20 вересня, Київська міська прокуратура.

За інформацією правоохоронців, засновник одного з українських сільськогосподарських товариств у взаємодії з представниками незаконно створених окупаційних органів влади так званої «ЛНР» здійснив перереєстрацію товариства в реєстраційних і податкових органах окупаційної влади. У подальшому фігурант намагався вивести кошти з підконтрольних рахунків, розміщених в одному з банків в Україні.

У межах слідства банківські рахунки товариства та його засновника арештували, а кошти, розміщені на них в розмірі близько 500 млн грн, передали на користь Збройних сил України.

Правоохоронці ведуть проти фермера досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності.