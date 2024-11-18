Червоним позначене місце розташування спірної ділянки

Господарський суд Львівської області повернув майже 13 га лісу біля Дрогобича у власність держави. У 2020 році Держгеокадастр передав ділянку міській раді Дрогобича, хоча не мав на це законних підстав.

Як вказано в матеріалах справи, у 2013 році Дрогобицька РДА видала розпорядження про інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення на території району загальною площею 4506 га. В межах цієї площі виділили ділянку 12,9 га у лісі біля села Нижні Гаї.

У 2020 році Держгеокадастр на прохання Дрогобицької міської ради передав цю ділянку в комунальну власність. Однак прокуратура стверджує, що ця ділянка належить до лісового фонду й згоди на її вилучення ДП «Дрогобицьке лісове господарство» не надавало.

Суд встановив, що вилучення ділянок із лісового фонду належить до повноважень Кабінету міністрів, а, отже, Дрогобицька РДА не мала права вилучати майже 13 га лісу. Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Уляна Ділай позов задовольнила і визнала недійсним розпорядження РДА від 2013 року. Також суд скасував наказ Держгеокадастру про передачу землі міській раді Дрогобича. Суд повернув майже 12 га землі в лісі Львівській ОВА. Це рішення можна оскаржити в апеляції.