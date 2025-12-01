Через холод учитель та учні — у верхньому одязі

У селищі Іваничі Володимирського району від початку опалювального сезону без тепла залишаються дитячий садок, бібліотека, ліцей та музична школа. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо посадовців Іваничівської селищної ради. Про це у понеділок, 1 грудня, повідомило «Суспільне».

За інформацією речниці Волинської обласної прокуратури Наталії Мурахевич, слідчі розпочали розслідування за фактом можливої службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України) й наразі встановлюють усі обставини та збирають докази.

Причиною відсутності тепла, за словами керівниці місцевого відділу освіти, культури, молоді та спорту Алли Наумук, є борг громади перед постачальником теплової енергії — 1,1 млн грн. Гроші в бюджеті є, але їх перерозподіл депутати ухвалили лише під час позачергової сесії 25 листопада, а остаточний підпис має поставити голова громади Лідія Томашевська, яка на той момент перебувала на лікарняному.

Котельні, що обігрівають лікарню, селищну раду та навчальні заклади, працюють на енергетичній лозі з 2014 року. За словами директора компанії-постачальника Костянтина Богатова, громада не оплачувала послугу за транспортування з 2023 року, тож борг сягнув майже 4 млн грн. Через це котельні залишилися без електроенергії, а відповідно – і без опалення.

У місцевому дитсадку температура в ігрових кімнатах і спальнях іноді опускалася до +7°С, через що частина дітей залишалася вдома. Старшокласників Іваничівського ліцею №1 перевели на навчання в інше приміщення, облаштоване для початкової школи, а учні 9-11 класів навчаються у спортзалах і гардеробних.

За інформацією прокуратури, якщо вина посадовців буде доведена, їм загрожує штраф від 34 до 68 тис. грн або обмеження волі на термін до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон 28 жовтня, хоча в деяких громадах тепло до закладів соціальної сфери почали подавати раніше. Наприклад, у Луцьку старт опалювального сезону анонсували 15 жовтня, передусім для дитсадків, шкіл та лікарень, а вже потім – для помешкань місцевих жителів.