У Луцьку з 16 жовтня розпочнеться опалювальний сезон. Тепло насамперед подаватимуть у дитсадочки, школи, лікарні, а вже після цього – до помешкань місцевих жителів. Про це повідомила 15 жовтня пресслужба ДКП «Луцьктепло».

Середньодобова температура повітря протягом останніх трьох днів опустилася нижче +8°C, що стало підставою для запуску систем опалення у Луцьку. Так, опалювальний сезон у місті розпочнуть у четвер, 16 жовтня.

«Першочергово тепло буде подане у дитячі садки, школи та лікарні. Після прогріву закладів соціальної сфери котельні та теплові мережі поступово переведуть із літнього на зимовий режим роботи, забезпечуючи поступове опалення житлових будинків», – зазначають у ДКП «Луцьктепло».

У відомстві також додали, що повне підключення всіх споживачів до теплопостачання триватиме кілька днів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів встановив нові терміни опалювального періоду – цьогоріч він розпочнеться 1 листопада і триватиме до 31 березня наступного року замість звичних термінів 15 жовтня – 15 квітня. Згідно з поясненням міністерства енергетики, постанова уряду не має стосунку до фактичного запуску опалення в будинках.

Опалювальний сезон в Україні поступово розпочинається, здебільшого в соціальних закладах – школи, лікарні, дитсадки. Точна дата для житлового сектору залежить від погодних умов: згідно з постановою Кабміну, міська влада може запускати процес, коли середньодобова температура тримається на рівні +8°C або нижче протягом трьох днів поспіль.