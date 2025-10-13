Опалювальний сезон цьогоріч буде коротшим через обстріли енергетичних об'єктів

Кабінет міністрів встановив нові терміни опалювального періоду – цьогоріч він розпочнеться 1 листопада і триватиме до 31 березня наступного року замість звичних термінів 15 жовтня – 15 квітня. Про це йдеться в постанові №1267, що опублікована на урядовому порталі.

Як повідомила «Економічна правда», причина такого рішення – потреба економити газ через його брак. А також через необхідність відновити видобутку газу після останніх обстрілів.

В попередні сезони відповідні рішення не впливали на фактичні терміни опалювального сезону, тому що питання про його початок та закінчення вирішувала місцева влада.

Згідно з поясненням міністерства енергетики, постанова уряду не має стосунку до фактичного запуску опалення в будинках.

Опалювальний сезон в Україні поступово розпочинається, здебільшого в соціальних закладах – школи, лікарні, дитсадки. Точна дата для житлового сектору залежить від погодних умов: згідно з постановою Кабміну, міська влада може запускати процес, коли середньодобова температура тримається на рівні +8°C або нижче протягом трьох днів поспіль.

У Львові з 1 жовтня розпочалось точкове підключення до тепла – першими його отримали медичні заклади. Станом на 10 жовтня опалення подали вже до 285 бюджетних установ, однак житлові будинки поки залишаються без тепла. Міський голова Андрій Садовий пояснив, що місто має лише половину потрібного ліміту газу, тому пріоритетом є соціальна сфера. Також у Львові готуються до можливих надзвичайних ситуацій узимку: тестують альтернативні джерела енергії, системи опалення та роботу світлофорів без електропостачання.