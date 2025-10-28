Тепло почне з'являтися з 28 жовтня

У вівторок, 28 жовтня, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Про це повідомив 27 жовтня президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».

Під час спілкування з журналістами президент повідомив, що влада змогла знайти 70% грошей, необхідних для імпорту газу. Крім того, Україна домовилася про допомогу з Євросоюзу та Нідерландів.

«Ми знайшли гроші – близько 70% того, що нам потрібно на імпорт газу... Газ – це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Міненерго України повідомило, що країні вдалося досягнути домовленості про встановлення знижки на транспортування газу через Трансбалканський коридор. Угода дозволить постачати LNG до України з вигодою.

Так, 28 жовтня в Україні розпочався опалювальний сезон, хоч у деяких громадах тепло подавали до закладів соцсфери раніше. Найскладніша ситуація у Шостці на Сумщині. Втім, Зеленський не розповів деталей.

Президент додав, що наразі Україна продовжує переговори з Німеччиною та Італією щодо закупівлі обладнання для генерації електрики. За словами Володимира Зеленського, він попросив канцлера Німеччини Фрідріха Мерці профінансувати закупівлю обладнання за гроші гуманітарних пакетів.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наразі вивчає, як Італія може швидше допомогти Україні – із газопостачаннями чи обладнанням. Зеленський заявив, що «підходять обидва варіанти».

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський повідомив, що через атаки Росії на енергетику Україна може потребувати імпорту електроенергії та газу. Тоді він розповів, що кілька міжнародних партнерів готові допомогти Україні із постачанням електроенергії чи газу без негайної вимоги оплати. Зокрема, йшлося про Норвегію та країни Європейського Союзу.

Зазначимо, раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що на Львівщині опалення в домівки почнуть подавати не раніше 1 листопада. Чи змінилася ситуація для мешканців регіону після оголошення Зеленського, наразі невідомо.