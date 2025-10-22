Усі 26 теплокомуненерго на Львівщині готові подавати тепло

Жителі Львівської області отримають тепло у свої домівки з 1 листопада, на цю дату призначено офіційний старт опалювального сезону 2025/2026 року для населення. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, усі 26 теплоенерго на Львівщині повністю завершили підготовку до опалювального періоду, проте були змушені відкласти початок подачі тепла через наслідки російських атак. Кілька тижнів тому удари завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі області, що вплинуло на терміни старту. Наразі тепло вже надходить до пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури регіону.

«Понад 80% шкіл, 70% садочків та 70% лікарень області отримують тепло. Загалом 71 громада зі 73 на Львівщині вже почала опалювальний сезон в соціальній сфері. Для населення ми змушені були відкласти початок сезону до 1 листопада», – заявив голова обласної адміністрації в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

Він додав, що з початком наступного місяця всі «Пункти незламності» на Львівщині працюватимуть у цілодобовому режимі. Вони матимуть усе необхідне – тепло, електроенергію та доступ до інтернету.

Нагадаємо, Україні, щоб пережити зиму потрібно орієнтовно 13,2 млрд м3 газу. Наразі газосховища наповнені на 28%. Як раніше повідомляв президент Володимир Зеленський, поки що у бюджеті є кошти лише на половину потрібного обсягу газу.