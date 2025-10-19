Наразі сторони узгоджують деталі

Українська сторона зробила пропозиції США щодо газової інфраструктури та атомної генерації. Про це у неділю, 19 жовтня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна має спільне бачення з партнерами у сфері енергетики. Він наголосив, що в Європі має бути «нуль російських енергоресурсів», а США готові поставити до Європи «стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання».

«У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше. Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів», – повідомив Зеленський.

Президент додав, що Україна наразі працює над деталями із партнерами, але не уточнив, про які саме домовленості йдеться. Зеленський також подякував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко та всій команді, яка працює з партнерами щодо енергетичної підтримки, зокрема щодо газу для України.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський повідомив, що через атаки Росії на енергетику Україна може потребувати імпорту електроенергії та газу. Тоді він розповів, що кілька міжнародних партнерів готові допомогти Україні із постачанням електроенергії чи газу без негайної вимоги оплати. Зокрема, йдеться про Норвегію та країни Європейського Союзу.