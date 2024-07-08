Договір про купівлю 75 комплектів БПЛА Калуська міськрада уклала у листопаді 2023 року

Господарський суд міста Києва почав розглядати справу за позовом Калуської окружної прокуратури до ТОВ «Корпорація Рій». Правоохоронці вимагають у київської компанії повернути Управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради 256 тис. грн ПДВ, сплаченого за поставку дронів «Бджола Кросфаєр».

Договір про купівлю 75 комплектів БПЛА Калуська міськрада уклала з ТОВ «Корпорація Рій» у листопаді 2023 року.

«Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради закупило 75 дрон-комплектів «Бджола Кросфаєр» у підприємства, яке незаконно включило в загальну вартість товару, що продається, податок на додану вартість. Чинним законодавством передбачено звільнення від оподаткування податком на додану вартість при купівлі товарів указаної категорії в період дії воєнного стану», – інформують правоохоронці.

Прокурори просять суд стягнути з компанії на користь Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради сплачений ПДВ у розмірі 256,2 тис. грн. Підготовче засідання у справі Господарський суд міста Києва призначив на 5 серпня.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Корпорація Рій» зареєстрована у квітні 2023 року у Києві Русланом Іванюком та Сергієм Пилипишеним. З тих пір товариство виграло 8 тендерів на закупівлю дронів для Калуської міськради, Стрийської міськради та Івано-Франківської ОДА на загальну суму понад 9,1 млн грн.