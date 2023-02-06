Верховна Рада схвалила законопроекти №8360 та №8361, що скасовують пито і ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій. За ці постанови 6 лютого проголосували 331 та 326 депутатів відповідно, повідомляє LB.ua.

Зазначається, що ввозити амуніцію для військових без сплати мита і ПДВ можна до 1 січня 2024 року.

«Прийняття Закону сприятиме забезпеченню українських захисників квадрокоптерами (дронами), прицілами та приладами нічного бачення, наявність яких у достатній кількості є важливим фактором для ефективного захисту України», – зазначено у пояснювальній записці.

Зокрема, згідно з документом, від сплати платежів звільняються БпЛА, оптичні та коліматорні приціли, приціли нічного бачення, тепловізійні біноклі, монокуляри та приладів нічого бачення.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що законопроекти розробляли спільно з волонтерами, які возять з-за кордону в Україну амуніцію для військових.

Водночас ці пільги не поширюватимуться на товари, ввезені з країни-агресора чи інших терористичних держав.