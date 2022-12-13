Верховна Рада підтримала законопроекти про безмитне ввезення до України генераторів та супутнього обладнання – про це повідомив, зокрема, їх ініціатор Дмитро Разумков, а також народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Ми звільнили від сплати мита та ПДВ не тільки генератори, а й Starlink та міжнародну допомогу від організації Енергетичного Співтовариства», – заявив він.

Як зазначив Железняк, норма діятиме до травня 2023 року, безмитне ввезення працює також і для фізичних осіб. «Врахували мою правку щодо розповсюдження такого звільнення і для поштових та експрес-відправлень», – додав він.

Крім того, законопроекти дозволяють зберігати пальне без ліцензії в обсязі до 2 тисяч літрів. В разі, якщо цей обсяг перевищено, потрібно декларативним шляхом повідомити про це податкову.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанову про звільнення від мита і ПДВ імпортного енергетичного обладнання, включно з генераторами й акумуляторами.