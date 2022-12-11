Після восьми останніх ракетних атак Росії по критичній інфраструктурі в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції. Про це 11 грудня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Різною мірою пошкоджені 40% об’єктів високовольтної мережі.

Уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд пріоритети ввімкнення електропостачання, зокрема:

перший пріоритет – це критична інфраструктура й лікарні;

другий пріоритет – підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу;

третій пріоритет – бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти;

четвертий пріоритет – житловий сектор.

Денис Шмигаль зазначив, що малий та середній бізнес може отримати кредит під 0% на купівлю альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів.

Нагадаємо, оператор української енергосистеми попередив, що дефіцит потужностей в енергосистемі залишатиметься до кінця зими.