Після російських ракетних атак в Україні пошкоджені всі ТЕЦ та ГЕС
Раніше уряд визначив черги подачі електроенергії
Після восьми останніх ракетних атак Росії по критичній інфраструктурі в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції. Про це 11 грудня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, в енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Різною мірою пошкоджені 40% об’єктів високовольтної мережі.
Уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд пріоритети ввімкнення електропостачання, зокрема:
- перший пріоритет – це критична інфраструктура й лікарні;
- другий пріоритет – підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу;
- третій пріоритет – бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти;
- четвертий пріоритет – житловий сектор.
Денис Шмигаль зазначив, що малий та середній бізнес може отримати кредит під 0% на купівлю альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів.
Нагадаємо, оператор української енергосистеми попередив, що дефіцит потужностей в енергосистемі залишатиметься до кінця зими.