За даними прем'єра, дефіцит потужності в енергосистемі України зараз становить 19% від прогнозного споживання

За останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж. Зараз в енергосистемі зберігається дефіцит потужності у 19%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише «Укрінформ».

«Дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатися й надалі. Зараз він становить 19% від прогнозного споживання. Загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж», – зазначив очільник уряду.

Він уточнив, що на 70% з цих об'єктів «прилітало» по два й більше разів. Зокрема, в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу сім ракет.

«Вчора сили протиповітряної оборони збили понад 60 російських ракет. Це неймовірний результат, завдяки якому було врятовано багато життів, а наша енергетична система залишилася цілісною і контрольованою диспетчерами Укренерго», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що у понеділок, 5 грудня, Росія завдала масованого ракетного удару по всій території України. За інформацією «Укренерго», є влучання у обʼєкти енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Російські ракети влучили в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Через це у деяких регіонах вимушено були застосовані екстрені відключення електрики. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що, попри влучання російських ракет 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною».