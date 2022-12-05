Внаслідок чергової масованої атаки РФ по українській енергетиці по всій Україні відбудуться аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила прес-служба оператора системи передачі «Укренерго».

Оператор пояснює, що через наслідки обстрілів частина електростанцій певний час не зможе працювати на повну потужність. Разом із посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі.

«Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні», – зазначають в Укренерго.

«Укренерго» наголошує, що диспетчери та інженери компанії працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де можливо, вже здійснюється підключення споживачів.

За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, на Львівщині, як і в усіх областях України, запровадять аварійні відключення електроенергії.

«Це – наслідок восьмого масованого ракетного удару Рoсії по території нашої держави. Оскільки зазнали ушкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури, частина електростанцій не зможе деякий час працювати на повну потужність», – повідомив Козицький, додавши, що як тільки з’явиться інформація щодо відключень у Львівській області, про це повідомить «Львівобленерго».

Нагадаємо, що у понеділок, 5 грудня, Росія завдала масованого ракетного удару по всій території України. За інформацією «Укренерго», є влучання у обʼєкти енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Також через знеструмлення низка поїздів «Укрзалізниці» затримується.