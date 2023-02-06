Бійців приватної військової компанії «Вагнера» підозрюють у численних воєнних злочинах

Верховна Рада визнала російську приватну військову компанію «Вагнера», що належить бізнесмену Євгєнію Прігожину, міжнародною злочинною організацією. За цю постанову проголосували 333 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Крім цього, Верховна Рада схвалила постанову №3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

«Члени ПВК "Вагнер" у свій діяльності на території України використовують злочинні методи, які мають невибірковий характер і несуть загрозу життю і здоров’ю цивільного населення, мають ознаки масового порушення міжнародного гуманітарного права», – йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Приватна військова компанія Вагнера – незаконне збройне формування, створене у 2013 році в РФ для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ російської армії.

Із 2014 року берез участь у бойових діях на сході України на боці Росії. Бійці Вагнера також брали участь у війні в Сирії, Судані, Лівії та ЦАР. Учасники ПВК підозрюються у численних воєнних злочинах. 26 січня Міністерство фінансів США визнало ПВК «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією.