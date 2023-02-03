Євгеній Пригожин безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів в Україні

Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику приватної військової компанії «Вагнера» Євгенію Пригожину. Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор Андрій Костін.

«За даними слідства, він був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях на території України. Все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму», – написав він.

Генпрокурор наголосив, що керівник ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Пригожин відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу Кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч ув’язнених.

«Раніше засуджений за розбій, сьогодні він – герой Росії. Злочинна «еліта» терористичного режиму», – зауважив Костін.

Він додав, що відповідальності не уникнуть також і пересічні «вагнерівці». Навіть ті, хто втік за кордон. Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС.Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде відправлений.