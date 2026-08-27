Йдеться про Миколаївську церкву, якій понад 400 років

Окружна прокуратура Чернівців подала позов до суду, аби забезпечити охорону найстарішому храму обласного центру – Миколаївській церкві. Сакральна споруда датується 1607 роком. Однак жодна організація наразі не оформила на неї охоронний договір, за яким пам’ятці архітектури забезпечать належне збереження. Про це повідомили в прокуратурі Чернівецької області в четвер, 27 серпня.

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Провадження у справі відкрив Чернівецький окружний адміністративний суд. Прокуратура наголосила, що без охоронного договору старовинний храм неможливо належно утримувати чи провести там необхідні реставрації.

За даними прокуратури, Миколаївська церква – одна з найдавніших збережених сакральних пам’яток Чернівців. За переказами, перед Хотинською битвою тут молився Петро Сагайдачний, у храмі відспівували гетьманича Тимоша Хмельницького, а Іван Мазепа відвідував церкву після Полтавської битви. Саме тому її називають «козацькою».

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Цю церкву також називають «козацькою»

Додамо, що укладення охоронного договору – обов’язкова процедура для будівель, які мають історичну та архітектурну цінність. Такий документ встановлює правила, за якими можна користуватися цією спорудою. Окрім того, в ньому прописано, що не можна без спеціальних дозволів робити ремонти в пам’ятці архітектури.