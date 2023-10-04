Прокурора затримали під час отримання другої частини хабара

Прокурора Фастівської окружної прокуратури викрили на хабарі. Він вимагав 30 тисяч доларів за закриття кримінального провадження, повідомив у середу, 4 жовтня, Офіс генпрокурора.

Як сказано в повідомленні, прокурор вимагав хабар від підприємства й отримав його двома частинами по 15 тис. доларів.

Прокурора затримали, коли він отримав другу частину хабара. Це сталося у вівторок, 3 жовтня. Першу частину хабара він отримав на попередній зустрічі, але в Офісі генпрокурора не повідомили, коли вона відбулася.

Окрім того, працівник прокуратури висунув вимогу передати йому ще 15 тис. доларів за закриття іншого кримінального провадження.

Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем проживання та роботи затриманого й готують йому повідомлення про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 12 років в’язниці.