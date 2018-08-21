Прокурори вдруге затримали екс-посадовця «Укргазвидобування» у справі Януковича

Раніше ГПУ затримувала Тамразова нібито на спробі дати хабар у 200 тис. доларів прокуророві

СуспільствоКатерина Чурилова, 21 серпня2831

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Прокурори вдруге затримали екс-посадовця «Укргазвидобування» у справі Януковича
фото з відкритих джерел
Олексій Тамразов у суді

Правоохоронці вдруге затримали колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова. Про це у вівторок, 21 серпня, повідомив адвокат Віталій Коломієць, інформує «Тиждень».

Захисник наголосив, що Тамразова затримали працівники департаменту з міжнародної співпраці ГПУ в межах справи про підконтрольну екс-президенту Віктору Януковичу злочинну організацію.

Крім того, Коломієць зазначив, що слідчі прийшли з обшуком до Тамразова без ухвали суду, а тільки з постановою слідчого про проникнення в житло, що, за його словами, є порушенням Конституції. Адвокат також додав, що після обшуку Тамразова затримали, його доставляють в ГПУ, щоб вручити підозру.

Як писав ZAXID.NET, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова затримали при спробі дати 200 тис. доларів хабара прокурору Генеральної прокуратури.

10 серпня суд арештував на два місяці з альтернативою застави у три 3 млн грн Олексія Тамразова. Натомість 13 серпня адвокат Микола Ореховський повідомив, що Тамразов вийшов з ізолятора під заставу.

Тоді ж повідомлялось, що Тамразов нібито приніс гроші заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Костянтину Кулику.

За даними OilNews, Тамразов також відомий як професійний ралійний гонщик міжнародного класу. 2013 року Олексій Тамразов виступав у команді «Team Ukraine racing with Ferrari», яку заснували донецький бізнесмен Руслан Циплаков та молодший син екс-президента України Віктор Янукович, нині покійний.

Тамразов також фінансує новинний сайт INSIDER.

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