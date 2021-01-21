Через скандал з Таїсією Онацькою відмовляються співпрацювати відомі компанії

Популярна українська освітня платформа онлайн-курсів Prometheus видалила зі свого сайту лекції TikTok-блогерки Таїсії Онацької, відомої за псевдонімом Di.rubens, після того, як вона записала скандальний відеоролик на Майдані Незалежності, на якому назвала Росію своєю улюбленою країною. Широкий резонанс це відео отримало після того, як його опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан. Згодом кілька відомих компаній відмовилися від співпраці з Онацькою.

«Зі здивуванням ми впізнали в блогерці школярку, яка чотири роки тому брала участь в створенні відео безкоштовного онлайн-курсу Prometheus “Алгоритми та проекти Scratch”. Тоді майбутня блогерка спокійно записувала лекції українською і ніщо не віщувало біди», – сказано в заяві Prometheus, опублікованій у четвер, 21 січня.

Адміністрація платформи висловила категоричну незгоду з останніми висловлюваннями блогерки Di.rubens і разом з головним автором курсу прийняла рішення зняти «Алгоритми та проекти Scratch» з публікації для того, щоб інший лектор міг перезаписати лекції, створені нею.

Скандал довкола київської блогерки Таїсії Онацької (Di.rubens) виник у першій половині січня після того, як вона записала відеоролик, у якому заявила, що її улюбленою країною є Росія. Дівчина обирала спершу між США та Росією, а потім – між Україною і Росією. В обох випадках вона вибрала Росію, і супроводила це сміхом.

Пізніше у відеозверненні вона пояснила, що запитання було не про улюблену країну, а про те, яку країну вона хоче відвідати. А розсміялася вона нібито тому, що вже й так перебуває в Україні.

Відео викликало негативну реакцію в соцмережах, адже було зняте на Майдані Незалежності, де пройшли криваві події Революції гідності.

Після того, як відео блогерки опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, дівчина видалила ролик зі своєї сторінки і звинуватила Штефана у наклепі і «війні з мирним населенням», а також пообіцяла подати на нього в суд і поскаржитися в Міністерство оборони.

На тлі скандалу співпрацю з Онацькою припинили компанії Borjomi, Nestlé і мережа магазинів «Алло».

На Таїсію Онацьку у соцмережі TikTok підписані понад 2,5 млн користувачів.