Максим Невінчанний привітав виборців з Новим роком знімком виступу Путіна

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Опозиційна платформа – За життя» Максим Невінчанний в Facebook у ніч на 1 січня опублікував скріншот із новорічного привітання президента Росії Володимира Путіна на тлі Кремля.

Як пише УНІАН, судячи з часу публікації, Невінчанний стежив за святкуванням Нового року за московським часом і дивився святкове звернення лідера країни-агресора.

«З Новим роком», – коротко написав він російською мовою.

Це «привітання» викликало шквал критики користувачів соціальної мережі. Депутату в різкій формі радили пакувати валізи до РФ. Деякі порадили Невінчанному «чекати гостей». Крім того, користувачі закликали Службу безпеки і сайт «Миротворець» звернути увагу на депутата.

Сам Невінчанний також в коментарях написав, що «у нас немає зіткнень з російськими збройними силами». Депутат також повідомив, що публікує на своїй сторінці те, що подобається йому і «його виборцям».

Як інформував ZAXID.NET, раніше народний депутат від «Опозиційною платформи – За життя» Ілля Кива напередодні Нового року опублікував фото в шапці з радянською кокардою і закликав заарештувати себе.