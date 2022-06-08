Кілька років в Україні працювала організація bezdomnie.ua, що активно вела сторінки в соцмережах. Офіційно організація займалася допомогою безхатькам, однак із початком російсько-української війни адміністратори сторінки почали публікувати нібито пояснювальні матеріали про воєнні дії, однак із проросійськими наративами та відверто антиукраїнською пропагандою.

Наприкінці квітня, після скандалу із викриттям діяльності сторінки, адміністратори самі видалили її з соцмереж. ZAXID.NET розповідає, що не так із організацією bezdomnie.ua та як за нібито благодійними публікаціями приховували пропаганду.

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Що це за сторінка та хто її веде

Сторінка bezdomnie.ua була зареєстрована в Instagram кілька років тому. Точну дату назвати зараз неможливо, оскільки наприкінці квітня її видалили самі ж адміністратори. На сторінці публікували інформацію про допомогу безхатченкам, людям, що проживали в зоні ООС та іншим потребуючим. Станом на кінець квітня сторінка налічувала понад 500 тис. підписників.

Адміністратором сторінки себе називає Захарія Крестюк. Крім сторінки bezdomnie.ua, Захарія Крестюк веде Telegram-канал ЧеLOVЕчность та має публічну сторінку у Facebook. З відкритих джерел відомо, що він був кліриком Київської єпархії УПЦ МП, а також керував прес-службою Чернігівської єпархії УПЦ МП. Водночас офіційно він не афішує своєї приналежності до МП, однак на своїх сторінках у соцмережах він публікував фото з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм.

Свою діяльність він позиціонує як волонтерство, зокрема, він неодноразово доставляв гуманітарну допомогу на схід України в зону АТО від УПЦ МП, а до цього був одним із учасників гуманітарної місії щодо звільнення українців з полону у Лівії, однак ресурс «Інформаційний спротив» стверджує, що у Лівії Керстюк насправді сприяв стратегії Кремля.

Він також був помічений на неоднозначній зустрічі в Москві, яку у 2012 році організував Російський комітет солідарності з народами Лівії та Сирії. На опублікованому відео Захарія Крестюк дає рекомендації щодо просування інтернет-ресурсів. На цьому ж відео він також підтверджує, що зустрічався в Сирії з диктатором Башаром Асадом.

Що не так зі сторінкою

У своїх постах на сторінці bezdomnie.ua Захарія Крестюк нібито закликає допомагати безпритульним, публікує відповідні фото та відео. До війни більшість публікацій на сторінці справді були спрямовані на допомогу потребуючим, однак із початком повномасштабного російського вторгнення у постах простежуються прокремлівські наративи.

До прикладу, в одній з публікацій до Дня єдності ідеться про те, що люди у вишиванках ненавидять безхатьків, влаштовують погроми та «віджимають» квартири у тих, хто їм допомагає.

Ще один допис про ситуацію в невизнаному Придністров’ї нібито пояснював, що там насправді відбувається. Однак у дописі йшлося про те, що війна в Придністров’ї – неминуча, адже румунські війська нібито масово перекидають до кордонів. Українцям, які живуть біля кордону, радили «перебратися в більш безпечні місця». Такий допис, вочевидь, мав на меті посіяти паніку серед українців, які і так перебувають в умовах російсько-української війни.

Після низки провокативних публікацій львівська блогерка Христина Жук опублікувала викривальний пост, що не так зі сторінкою bezdomnie.ua. Христина Жук підписалася на сторінку незадового до того, як її видалили.

«Я була підписана на них два дні, але замість благодійності у постах простежувався політичний контекст. Сторінка називалася bezdomnie, але про безпритульних там нічого не було. Натомість був пост, у якому йшлося про те, що саме завдяки Московському патріархату захід України без війни, а російськомовні українці, які ходять в Московський патріархат, зараз боронять Україну», – розповіла ZAXID.NET Христина Жук.

Після цієї публікації блогерка написала у приватні повідомлення на сторінку, однак відповіді не отримала й почала самостійно аналізувати контент. Блогерка звернула увагу на те, що коментарі до публікацій на сторінці закриті й відсутня будь-яка комунікація з аудиторією.

«Я почала приглядатися до сторінки – коментарі закриті, відповідно, немає плюралізму думок. Потім почала шукати, хто стоїть за цією організацією і вийшла на Захарія Крестюка, промоніторила його діяльність і подивилася на пости нібито благодійної ініціативи інакше. Потім я дізналася інші зашквари – сторінка проводила розіграші на айфони, відповідно, до чого тут бездомні?», – каже Христина Жук.

Після її публікації про Захарія Крестюка і діяльність його сторінки висловився відомий український волонтер та громадський діяч Сергій Притула. Відповідаючи на питання в коментарях до одного зі своїх постів він написав, що раніше також допомагав йому з доставкою гуманітарної допомоги на Схід. Однак згодом Крестюк заблокував його у Facebook після питань про його діяльність в УПЦ МП.

Після цього ще кілька блогерів зробили викривальні пости про діяльність bezdomnie.ua та самого Захарія Крестюка. Після цього сторінку з понад 500 тис. підписників видалив сам адміністратор. У Facebook Захарія Крестюк повідомив, що проти нього ведеться публічне цькування, «масштабів якого сучасна Україна ще не бачила». За його словами, саме після заклику Сергія Притули «цькувати його» він вимушений видалити сторінку, оскільки почав отримувати особисті погрози.

Сторінку Христини Жук після скарг прихильників Крестюка видалила адміністрація Instagram. Згодом її вдалось відновити, однак публікації про діяльність bezdomnie.ua соцмережа видалила.