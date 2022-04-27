Росіяни поширюють інформацію, що «на антиросійські мітинги виходить дедалі менше людей»

Пропаганда держави-терориста Росії почала поширювати інформацію, що жителі захопленої росіянами частини Херсонщини нібито змирилися з окупацією. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як розповіли у Центрі, інформацію почали поширювати декілька Telegram-каналів, які пишуть про війну в Україні. Вони пишуть, що «на антиросійські мітинги виходить дедалі менше людей», адже «українці змирилися з переходом території під контроль Росії та підлаштовуються під нову реальність».

Однак у Центрі наголошують, що такий висновок є маніпулятивним, адже окупанти агресивно залякують місцевих жителів: погрожують фізичними розправами за участь у мітингах, обстрілюють мирні демонстрації та викрадають учасників проукраїнських мітингів.

Центр зазначає, що поширення таких тез є особливо небезпечними в умовах інформаційної блокади, яку окупанти намагаються організувати на окупованих територіях півдня України.

Нагадаємо, що російські війська тимчасово взяли під свій контроль обласний центр і низку населених пунктів Херсонської області та, за даними Генштабу ЗСУ, хочуть вийти до адмінмежі Херсонщини. Сьогодні російські військові закидали світлошумовими гранатами учасників антиокупаційного мітингу в Херсоні. Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.