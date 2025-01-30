Київський клуб спробує здобути першу перемогу в євротурнірі

У четвер, 30 січня, київське «Динамо» в межах завершального 8-го туру основного етапу Ліги Європи на умовно домашньому полі прийматиме литовський РФШ. Зустріч відбудеться у німецькому Гамбурзі на арені «Фолькспаркштадіон», а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Поєдинок розсудить інтернаціональна бригада арбітрів на чолі з 43-річним ізраїльтянином Орелем Грінфельдом (за VAR відповідатиме іспанець Хуан Мартінес).

«Динамо» лише минулого туру зуміло набрати перше очок у цьогорічному розіграші Ліги Європи, зігравши унічию з турецьким «Галатасараєм» (3:3). До цього у киян тривала невтішна серія з шести поразок. Став успішним попередній тур і для РФШ – латвійці здобули свою дебютну перемогу, сенсаційно здолавши вдома нідерландський «Аякс» (1:0). Як наслідок, перед завершальним матчем «Динамо» у турнірній таблиці Ліги Європи залишається останнім, маючи у своєму доробку одне очко. РФШ з 5-ма пунктами тридцятий.

Щодо кадрової ситуації в «Динамо», то за словами головного тренера Олександра Шовковського, він не може розраховувати на захисників Дениса Попова та Владислава Дубінчака, півзахисників Віталія Буяльського, Миколу Шапаренка та Володимира Бражка.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,81, тоді як успіх РФШ оцінюють у 4,35. Нічия котирується у 3,75. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,77, тоді як тотал менше 2,5 – 2,12. Найбільше шансів забити в українців мають Владислав Ванат (2,50) та Андрій Ярмоленко (2,80). У латвійців чекають голів від Яніса Ікаунієкса (4,00) та Седріка Куадіо (5,00). Серед екзотичних варіантів – хет-трики Ярмоленка (50,00) та Владислава Кабаєва (100,00).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Динамо» та РФШ

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