Для поливу кімнатних рослин рекомендується розводити чайну ложку молока в літрі відстояної води

Якщо ви категорично проти використання хімікатів на своїй ділянці, для ефективного підживлення та захисту від хвороб і шкідників рослини можна полити звичайним молоком. Які саме рослини добре реагують на такий незвичний агротехнічний засіб та як саме використовувати молоко, розповідає Ukr.Media.

Різноманітні рослини виявляються дуже вдячними за молочну підгодівлю: коренеплоди, помідори, цибуля, огірки, плодові дерева, кімнатні квіти, особливо троянди і півонії. Проте не варто застосовувати молоко для баклажанів і перців.

Для кореневого підживлення городніх культур молоко рекомендується розводити з водою в пропорції 1:5 і заливати навколо рослин канавки. Для збільшення ефективності добрива можна додати трохи йоду (10 крапель на 10 літрів води з молоком).

Для поливу кімнатних рослин рекомендується розводити чайну ложку молока в літрі відстояної води. Перед поливом молочною сумішшю квіти слід полити чистою водою.

Молоко також можна успішно застосовувати для боротьби з хворобами і шкідниками рослин, такими як фітофтороз, борошниста роса, попелиці, листовійки. Для підготовки розчину необхідно розвести літр молока в 10 літрах води, додати 30 крапель йоду і 20 грамів господарського мила.