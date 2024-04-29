Поліцейські встановлюють обставини подій

Протягом вихідних, 27-28 квітня, на Львівщині двоє мотоциклістів загинули внаслідок ДТП. Про це повідомили у поліції Львівської області.

У суботу, 27 квітня, в одному з сіл Стрийського району 42-річний львів’янин не впорався з керуванням мотоциклом Viper, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з металевою огорожею. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.

фото поліції

Наступного дня, 28 квітня, між селами Княже та Бодячів, Червоноградського району, 17-річний мешканець Волинськуої області не впорався з керуванням мотоциклом Loncin, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. У цьому випадку водій двоколісного транспортного засобу також загинув на місці події від отриманих травм.

За фактами ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини подій.