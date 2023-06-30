Зруйнована Каховська ГЕС

Прямі збитки від підриву росіянами Каховської ГЕС становлять щонайменше 2 млрд доларів. Про це повідомили в Мінекономіки України.

«Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до аналізу KSE Institute, збитки через трагедію на Каховській ГЕС охоплюють наступне.

інфографік Міністерства економіки України

Житлове господарство : 950 млн доларів збитків. Попередньо у зону підтоплення потрапити близько 20-30 тис. будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області.

: 950 млн доларів збитків. Попередньо у зону підтоплення потрапити близько 20-30 тис. будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області. Енергетика : 624 млн доларів збитків. Зруйновано Каховську гідроелектростанцію, яка не підлягає відновленню, збитки від якої в загальних збитках сектору сягають 586 млн доларів. Потреби на побудову нової ГЕС складуть близько 1 млрд доларів.

: 624 млн доларів збитків. Зруйновано Каховську гідроелектростанцію, яка не підлягає відновленню, збитки від якої в загальних збитках сектору сягають 586 млн доларів. Потреби на побудову нової ГЕС складуть близько 1 млрд доларів. Транспортна інфраструктура : 311 млн доларів збитків. Від повені постраждали понад 290 км доріг.

: 311 млн доларів збитків. Від повені постраждали понад 290 км доріг. Промисловість : 105 млн доларів збитків. Затоплено 28 великих промислових об'єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра.

: 105 млн доларів збитків. Затоплено 28 великих промислових об'єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра. Сільське господарство : 25 млн доларів збитків.

: 25 млн доларів збитків. Довкілля та екологія: 1,5 млрд доларів втрат. 150 тонн нафти витекло під час вибуху дамби. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий норми.

«Ми продовжуємо фіксувати пошкодження та обраховувати збитки, спричинені підривом Росією дамби Каховської ГЕС. Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в 950 млн доларів. Понад чверть загальної суми збитків (586 млн доларів) повʼязані з руйнуванням безпосередньо гідроелектростанції, яку доведеться будувати з нуля», – сказала міністерка економіки України Юлія Свириденко.