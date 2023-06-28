Чоловік у Херсоні прибирає будинок, який затопила вода, що прибула після підриву росіянами Каховської ГЕС, 14 червня 2023

Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» й агенції «Слідство.інфо» отримали перехоплення розмов російських військових у ніч підриву Каховської ГЕС. Їхню текстову версію вони опублікували ввечері в середу, 28 червня.

Як йдеться в публікації, росіяни в ту ніч готувалися діяти «за командою». Час переговорів збігається з повідомленнями в місцевих чатах, де люди повідомляли про вибухи й незрозумілий шум. Це відбувалося у проміжку між 02:18 і 02:34 ночі 6 червня.

Із контексту розмови випливає, що сталися дві важливі події. Перша: російські військові готувалися щось виконати «за командою». Друга: у розумінні російського військового, який, судячи з розмови, під час вибуху перебував на греблі або поруч із нею, сталася надзвичайна ситуація. Також журналісти опублікували текстову версію фрагмента перехопленої розмови, яка відбулася між 02.20 та 02.34 проти ночі 6 червня. Публікуємо мовою оригіналу:

02:20 – Как обстановка? Это раз, во-вторых, в готовности, в готовности, всё по команде, как принял меня?

02:20 – Тут все уже, все, пошло.

02:21 – Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

02:21 – Та мы не сможем уже ничего забрать.

02.30 – ЧП. Если что, тут все, точка отхода закончена, вода полная.

02.34 – Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02.34 – Выйти не могут, все затоплено.

«Команда «выдвигайтесь туда на точку, забирайте все» прозвучала, судячи з розмови, вже після руйнування греблі ГЕС. І "висунутися", схоже, змогли вже не всі, бо "вода полная". Про команду збиратися і залишати територію греблі розповідав і керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов», – зауважили журналісти.

До слова, раніше російські пропагандисти повідомляли, що не всі військові змогли покинути затоплену територію. Однак кримський блогер-колаборант Олександр Таліпов повідомив, що вже о третій ночі 6 червня на затоплених островах нікого не було. З його слів, загарбники змогли покинути територію.

Від початку повномасштабної війни і на час знищення шостого червня 2023 року ГЕС повністю контролювали російські окупаційні війська. Позиції на ГЕС та поруч із нею облаштували бійці 205 окремої мотострілецької «казачої» бригади Сухопутних військ РФ. Після підриву греблі ця бригада й надалі перебуває в Новій Каховці, а одного з її військових – 35-річного Арсена Піцхелаурі – після воєнного злочину викликали в Росію для нагородження.

Також журналісти з’ясували, що за дев’ять місяців до підриву греблі Каховської ГЕС у приміщенні гідроелектростанції жили російські сапери, які не пускали працівників станції до деяких приміщень. Українські фахівці стверджують, що ГЕС зруйнував саме вибух зсередини, а не зовнішній удар. Відповідні імпульси, які підтверджують цю версію, зафіксували українські й норвезькі сейсмологи.