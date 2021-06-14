Із 3 липня відкривають прямий рейс зі Львова до Ер-Ріяду

Арабська авіакомпанія Flynas відкриє прямий регулярний авіарейс зі Львова до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду. На сайті авіакомпанії вже можна купити квитки на рейси.

Рейси почнуть виконувати з 3 липня по суботах і вівторках. Зі Львова літак вирушатиме о 19:40 та прибуватиме до Ер-Ріяду о 1:10. У зворотному напрямку літак вирушає о 13:40 із прибуттям у Львів о 18:50. Час у дорозі – трохи більше 5 годин.

Вартість квитків починається від 9,3 тис. грн у одну сторону. Із собою у салон літака можна взяти 7 кг багажу.

Зазначимо, що з 20 травня в Саудівській Аравії запровадили «інституційний карантин», що дозволяє в’їзд іноземним туристам із ПЛР-тестом, зробленим не раніше ніж за 72 години. Крім цього, іноземці мають пройти обов’язковий 7-денний карантин у спеціальних місцях обсервації. Водночас іноземці з негативним ПЛР-тестом можуть в’їхати в Україну без додаткових обмежень.

Авіакомпанія Flynas – бюджетна авіакомпанія Саудівської Аравії, що базується в міжнародному аеропорту Короля Халіда. Компанія вийшла на український ринок у травні цього року, запустивши прямі рейси Київ – Ер-Ріяд. Раніше для перельоту до саудівської Аравії був потрібен трансфер через Стамбул (Туреччина), Доху (Катар) або Дубай (Об’єднані Арабські Емірати).