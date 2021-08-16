У Херсонській області 44-річний чоловік, який страждає на психічну хворобу, у момент загострення свого захворювання напав з ножем на медика і поліцейського, яких викликала його мати. Внаслідок нападу поліцейський загинув на місці, а медик отримав поранення.

Інцидент стався вранці в неділю, 15 серпня, у селі Веселе Новокаховської міської громади. За інформацією поліції, до медиків та правоохоронців зателефонувала мати чоловіка і повідомила, що в її сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби. Також мати повідомила, що встигла замкнути сина в літній кухні. На виклик виїхали екіпаж групи реагування місцевого підрозділу поліції та медики швидкої допомоги.

«Коли поліцейський та медпрацівник зайшли на подвір’я, хворий чоловік, виламавши двері, із ножем в руках вибіг назовні та спричинив ножові поранення фельдшеру та 43-річному старшому сержанту поліції. На жаль, поліцейський від отриманого поранення по дорозі в лікарню помер. Життю медпрацівника загрози немає», – повідомила поліція Херсонщини.

Чоловіка роззброїли бійці роти поліції особливого призначення, які прибули на допомогу. Його затримали. Поліція розслідує інцидент за статтею «Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця». Санкція цієї статті передбачає ув’язнення на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленняя волі.