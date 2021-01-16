Станом на 1 січня 2021 року пенсії в розмірі понад 10 тис. грн отримують 336985 людей (3% від загальної кількості пенсіонерів). Про це повідомили у прес-службі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Пенсії від 5001 грн до 10 тис. грн отримують 1,29 млн людей (11,6%), від 4001 до 5 тис. грн – 898,5 тис. людей (8,1%), від 3001 до 4 тис. грн – 2,1 млн людей (19,2%).

Переважна більшість пенсіонерів – 4,59 млн людей (41,2%) – отримують від 2 тис. до 3 тис. грн.

Пенсії від 1,5 тис. до 2 тис. грн отримують 1,8 млн осіб (16,3%).

Пенсії до 1,4 тис. грн отримують 73746 людей (0,7%).

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Інфографіка Пенсійного фонду України

Всього в Україні 11,13 млн осіб пенсійного віку. Середній розмір пенсійної виплати складає 3507 грн.