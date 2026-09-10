Глейкер Мендоса в обіймах партнерів

У четвер, 10 вересня, «Шахтар» в межах 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів на виїзді зустрічався з нідерландським ПСВ. Зустріч відбулася в Ейндховені на стадіоні Філіпс.

Ліга чемпіонів, 1-й тур

ПСВ (Нідерланди) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:1

Голи: Дест, 49 – Мендоса, 45

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На 5-й хвилині господарі створили паніку у штрафному «Шахтаря»: Перішіч з гострого кута потужно пробив злету – м’яч пролетів поряд із дальньою дев'яткою.

В середині тайму Аліссон помилився на фланзі біля свого штрафного і ледь не «привіз» гол – Різник зреагував на удар метрів з 18-ти. Команди діяли з поперемінним успіхом, але українці спромоглись забити «гол у роздягальню»: перед самим свистком Мендоса рвонув лівим флангом, обіграв захисника і розкішно закрутив у дальній кут воріт.

На жаль, одразу по перерві ПСВ зрівняв. Дест отримав прострільну передачу в район одинадцятиметрової позначки (тоді як захисники «гірників» чатували на ближній стійці) і стрільнув повз Різника.

Господарі на трохи затисли суперника на його половині поля, але «гірники» відбились і почали огризатись. Мав шанс забити Ізакі, але захисники заблокували, і Траоре. А потім рефері не дав явний пенальті після падіння футболіста «Шахтаря». На останніх хвилинах донеччани влаштували справжню пожежу біля воріт ПСВ, але м’яч вперто не ліз у сітку.

Вже у доданий час Криськів «привіз» небезпечний штрафний на лінії штрафного, але Перішіч вирішив розіграти і момент було втрачено.

Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю – «Шахтар» набирає перше очко у стартовому турі Ліги чемпіонів.